Ким Чен Ын начал ездить на внедорожнике Mercedes-Benz, несмотря на санкции

Глава КНДР Ким Чен Ын начал использовать для своих рабочих поездок автомобиль Mercedes-Maybach GLS 600. Об этом сообщает Yonhap News Agency. При этом, согласно международным санкциям, в Северную Корею запрещается ввоз предметов роскоши, к которым относятся и такие дорогие машины.

По данным издания, на кадрах, показанных центральным телевидением Северной Кореи в понедельник, видно, как Ким Чен Ын выходит из черного внедорожника, на задней двери которого с правой стороны имеется герб Комиссии по государственным делам.

Отмечается, что Ким Чен Ын появлялся на публике на различных автомобилях Mercedes-Benz, игнорируя международные санкции в отношении ядерной и ракетной программ Северной Кореи.