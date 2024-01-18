Ким Чен Ын начал ездить на внедорожнике Mercedes-Benz, несмотря на санкции
Глава КНДР Ким Чен Ын начал использовать для своих рабочих поездок автомобиль Mercedes-Maybach GLS 600. Об этом сообщает Yonhap News Agency. При этом, согласно международным санкциям, в Северную Корею запрещается ввоз предметов роскоши, к которым относятся и такие дорогие машины.
По данным издания, на кадрах, показанных центральным телевидением Северной Кореи в понедельник, видно, как Ким Чен Ын выходит из черного внедорожника, на задней двери которого с правой стороны имеется герб Комиссии по государственным делам.
Отмечается, что Ким Чен Ын появлялся на публике на различных автомобилях Mercedes-Benz, игнорируя международные санкции в отношении ядерной и ракетной программ Северной Кореи.
В октябре стало известно, что Ким Чен Ын и его семья тратят до миллионов долларов в год на предметы роскоши, несмотря на хроническую нехватку продовольствия в стране и экономические трудности, усугубляемые санкциями и коронавирусом, говорится в сообщении.