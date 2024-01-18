В Москве камеры начали штрафовать за нарушения возле трамвайных остановок
Камеры ЦОДД начали контролировать безопасность возле трамвайных остановок, сообщает дептранс Москвы в своем официальном Telegram-канале.
Камеры будут фиксировать нарушение правил проезда возле трамвайных остановок, сделав посадку и высадку пассажиров безопаснее. Чтобы правильно поехать зону и не нарваться на штраф, водителям нужно следить за табло "Внимание, пассажир!". Если оно включено, нужно остановиться перед специальной разметкой или трамваем. Начинать движение можно только при отсутствии пешеходов и после того, как табло погаснет.
Камера фиксирует траекторию и скорость движения авто и делает при этом несколько снимков. Штраф за неправильный проезд составляет 1,5 тыс. рублей.
"В столице заработал первый комплекс фотовидеофиксации на улице Свободы, где случались ДТП с пострадавшими пассажирами трамвая. Со временем камеры появятся и в других аварийных местах", - сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.
На трамвайных остановках обустраиваются приподнятые платформы с "островками безопасности" и платформы венского типа. Благодаря этим мерам заходить в трамваи и выходить из них становится безопаснее и комфортнее.