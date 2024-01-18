В Москве камеры начали штрафовать за нарушения возле трамвайных остановок

Камеры будут фиксировать нарушение правил проезда возле трамвайных остановок, сделав посадку и высадку пассажиров безопаснее. Чтобы правильно поехать зону и не нарваться на штраф, водителям нужно следить за табло "Внимание, пассажир!". Если оно включено, нужно остановиться перед специальной разметкой или трамваем. Начинать движение можно только при отсутствии пешеходов и после того, как табло погаснет.