Porsche анонсировал премьеру нового Macan EV с супербыстрой зарядкой

Автопроизводитель Porsche готовится к презентации новой модели на рынке. Речь идет об электрокаре Macan EV с новой батареей.

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Macan EV получит в оснащении аккумуляторную батарею, емкость которой составляет 100 кВт-ч. Презентация данной модели станет большим событием для бренда, так как впервые в конструкции будет использоваться платформа Premium Platform Electric. Это будет полноценный электрокар Macan новой генерации. Автопроизводитель уделил особое внимание тестированию машины - прототипы проехали в общей сложности более 3.5 млн км.

Использование батарей емкостью 100 кВт-ч позволит электрокарам в линейке Macan проезжать свыше 500 км на полном заряде. На этот параметр оказывает влияние и измененная форма кузова. Производитель проводил цикл аэродинамических испытаний. В комплектации электрокара появились новые колеса, которые тоже улучшают коэффициент аэродинамического сопротивления. Сообщается, что данный показатель составляет 0.25. По данному параметру это почти соответствует Tesla Model S.

Коэффициент аэродинамического сопротивления у актуальной версии Macan составляет 0.35. По предварительной оценке производителя, работа, которая проводилась в аэродинамической трубе, обеспечила дополнительные 85 км для запаса хода. В Porsche сообщили, что Macan EV сможет заряжаться с 10% до 80% всего за 22 минуты.