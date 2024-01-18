Новый китайский премиум: марка Li Auto вошла в топ-10 лидеров авторынка РФ

Китайские гибридные кроссоверы Li стали лидерами продаж в сегменте параллельного импорта и уже вовсю конкурируют с китайскими машинами, официально поставляемыми в нашу страну. Впрочем, дальнейшая судьба этой марки в России зависит от решений правительства относительного режима параллельного импорта, поэтому нынешний успех Li Auto может продлиться недолго.

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Молодая энергия

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Молодой китайский автопроизводитель Li Auto, который появился только в 2015 году, стремительно набирает популярность на домашнем рынке, однако в других странах официально пока не представлен. Благодаря параллельному импорту гибридные кроссоверы Li оказались доступны российским потребителям, для которых стали заменой ушедшему немецкому "премиуму".

По итогам декабря 2023-го марка Li впервые вошла в топ-10 лидеров российского авторынка с показателем 2 тыс. проданных машин, сообщают эксперты агентства "Автостат" со ссылкой на данные АО "ППК" и с учетом собственной сегментации. Таким образом, она заняла третье место в премиум-сегменте после таких брендов, как Exeed (4 тыс. шт.) и Tank (2,5 тыс. шт.). Всего в прошлом году в нашей стране было продано 4,7 тыс. автомобилей Li.

Как считает руководитель пресс-службы ГК "Expocar" Александр Ковалев, занять лидирующие позиции в премиальном сегменте российского авторынка бренду Li Auto будет нелегко, так как его автомобили играют в более высоком ценовом сегменте, чем модели Tank и Exeed. Кроме того, у Li Auto в России нет официального дистрибьютора, а это ведет к разрозненной логистике, нестабильным поставкам автомобилей на рынок и отсутствию сертифицированного сервисного обслуживания.

"Пока китайский производитель Li Auto не планирует в ближайшем будущем выходить на рынки других стран, но, я думаю, это вопрос 1-2 лет. В связи с этим популярность автомобилей данной марки в России будет зависеть от решения правительства продлевать процедуру параллельного импорта или ограничить возможность ввозить автомобили, которые официально не имеют здесь представительства, в отличие от таких игроков, как Exeed или Tank", - комментирует заместитель начальника отдела продаж автомобилей "Ауди Центр Таганка" Евгений Елагин.

По его словам, в России покупатель Li Auto на сегодняшний день - это бывший владелец премиального внедорожника или седана немецкой тройки с классическим ДВС, который уже привык к определенному уровню комфорта, дорогим материалам отделки и большому количеству различных ассистентов. В Li Auto смогли всё это объединить в своем автомобиле, что как раз и произвело "фурор" среди российских покупателей.

Навстречу новому

На сегодняшний день модельная линейка Li представлена тремя plug-in гибридными кроссоверами: L7, L8 и L9, которые при схожем дизайне отличаются друг от друга габаритами, стоимостью и оснащением. Весной 2024-го компания Li Auto выпустит младший гибридный кроссовер Li L6, а также свою первую полностью электрическую модель - минивэн Mega на новой платформе с 800-вольтовой электрической архитектурой. Во втором полугодии модельный ряд Li должны пополнить еще три электромобиля, о которых информации пока нет. Кроме того, текущие модели L7, L8 и L9, как ожидается, уже весной претерпят рестайлинг.

Как считает Александр Ковалев, кроссовер Li L6 потенциально может появиться в России уже в мае. По параметрам данный автомобиль пересекается с Li L7, поэтому и конкуренты у этих моделей смежные: Mercedes-Benz GLE, BMW X5, Aito M7. Минивэн Li Mega также может появиться в России в ближайшее время после рыночного дебюта в Китае. Но оценить перспективы этой модели пока тяжело, ведь на данный момент ее точная стоимость неизвестна. Более того, Li Mega оснащается полностью электрической силовой установкой, что исключает одно из преимуществ внедорожников марки, не так сильно зависимых от зарядной инфраструктуры. Немаловажен и дизайн Li Mega: этот минивэн выглядит довольно специфично, поэтому сложно предсказать, как эту модель примут в России.

"Наибольшим спросом в России, как и в Китае, пользуется начальная модель в линейке - Li L7. На втором месте по популярности расположился флагманский Li L9. Основные конкуренты автомобилей Li Auto - ушедшие с рынка России Mercedes-Benz, Audi и BMW, а также автомобили марки Aito от Huawei и Seres. Преимущества автомобилей Li в сравнении с немецкими автомобилями - меньшая цена продажи и продвинутые функции автономного вождения. Преимущества в сравнении с Aito - лучшее качество материалов", - комментирует эксперт.