Завод Mercedes в России превратили в склад для китайских машин

Завод Mercedes в России используется как склад для китайских машин
Территория бывшего завода Mercedes в подмосковном Поварово используется как склад для хранения машин, которые привозят из Китая. Об этом пишет Autonews.
Корреспондент издания, побывавший рядом с заводом, отметил, что на территории стоят сотни закрытых тканевыми чехлами и занесенных слоем снега автомобилей. Определить их марку ему не удалось, но по очертаниям видно, что это «достаточно крупные кроссоверы на больших колесах с легкосплавными дисками», которые отличаются от Mercedes GLS.
Также удалось увидеть китайские гибриды Lixiang, которые к концу 2023 года вошли в топ-10 по продажам в России и «стали самыми популярными среди брендов, которые официально на отечественном рынке не присутствуют».
При этом в шоуруме Mercedes в Москве посетителей встречают автомобили Aito. Компания, владеющая заводом Mercedes, ранее заявила, что стала официальным дистрибьютором марки.
В настоящее время предприятие принадлежит «Автодому». На нем уже собрана партия машин, однако пока точную дату начала массового производства не называли. Ранее глава «Автодома» Андрей Ольховский заявил о наличии у завода, основанного Mercedes-Benz, технических возможностей для его перезапуска в течение недели.
В свою очередь глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о наличии у немецкого Mercedes-Benz, продавшего дилеру «Автодом» свой завод в Подмосковье, опциона на обратный выкуп в течение шести лет.