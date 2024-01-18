Завод Mercedes в России превратили в склад для китайских машин

Территория бывшего завода Mercedes в подмосковном Поварово используется как склад для хранения машин, которые привозят из Китая. Об этом пишет Autonews.

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Корреспондент издания, побывавший рядом с заводом, отметил, что на территории стоят сотни закрытых тканевыми чехлами и занесенных слоем снега автомобилей. Определить их марку ему не удалось, но по очертаниям видно, что это «достаточно крупные кроссоверы на больших колесах с легкосплавными дисками», которые отличаются от Mercedes GLS.

Также удалось увидеть китайские гибриды Lixiang, которые к концу 2023 года вошли в топ-10 по продажам в России и «стали самыми популярными среди брендов, которые официально на отечественном рынке не присутствуют».

При этом в шоуруме Mercedes в Москве посетителей встречают автомобили Aito. Компания, владеющая заводом Mercedes, ранее заявила, что стала официальным дистрибьютором марки.

В настоящее время предприятие принадлежит «Автодому». На нем уже собрана партия машин, однако пока точную дату начала массового производства не называли. Ранее глава «Автодома» Андрей Ольховский заявил о наличии у завода, основанного Mercedes-Benz, технических возможностей для его перезапуска в течение недели.