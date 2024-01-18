Новый Nissan Pathfinder выходит на рынок

Кроссовер отличился не только дизайном, но и начинкой. На данный момент к заказу доступны три версии, позже линейку комплектаций расширят.

Весной прошлого года компания Nissan представила на Шанхайском автосалоне еще один Pathfinder: то был концепт с совсем другим обликом, он предвещал модель для китайского рынка. Серийную версию рассекретили в ноябре, а в декабре альтернативный кроссовер встал на конвейер завода СП Dongfeng Nissan (глобальный SUV производят в США). Теперь же в Поднебесной объявили предварительные цены и открыли прием заявок.

Колеса.ру

У предназначенного для Китая Nissan Pathfinder свои бамперы, радиаторная решетка, фары и задние фонари. Кстати, решетка оформлена в актуальном фирменном стиле марки, тогда как «мировой» модели, видимо, еще только предстоит перейти на него – после рестайлинга.

Колеса.ру

Длина китайского кроссовера равна 5130 мм, что на 109 мм больше по сравнению с американским Pathfinder, ширина – 1981 мм (+2 мм), высота – 1767 мм (-34 мм). Колесная база у машин совпадает – 2900 мм. «Поднебесной» модели положены 18- или 20-дюймовые колеса. Паспортный дорожный просвет «китайца» в зависимости от версии варьируется от 182 до 184 мм (показатель варианта для Штатов – 180 мм).

Колеса.ру

Интерьер тоже оригинальный: экраны приборки и мультимедийной системы установлены впритык друг к другу (у «мирового» кроссовера они отдельные), также переделаны передняя панель, дефлекторы обдува и центральный тоннель. Китайцам кроссовер предложен с семи- или шестиместным салоном.

Колеса.ру

Китайский Nissan Pathfinder оснащается бензиновой турбочетверкой KR20 2.0 VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия, мотор выдает 252 л.с. и 376 Нм (аналогичный двигатель ставят и на местный родственный Infiniti QX60), он сочетается исключительно с девятиступенчатым автоматом. Привод передний или полный. Напомним, глобальный кроссовер имеет атмосферник V6 3.5 (288 л.с. в спецификации для США).

Сейчас к заказу доступны три комплектации, при этом более дорогие версии между собой отличаются лишь количеством мест. В арсенале самого дешевого Pathfinder значатся светодиодная оптика, виртуальная приборка и мультимедиа (каждый дисплей диагональю 12,3 дюйма), трехзонный климат-контроль, камера заднего вида, штатный видеорегистратор, электропривод багажной двери и круиз-контроль. В следующих по старшинству исполнениях появляются кожаная обивка, панорамный люк, подогрев передних сидений, камеры кругового обзора, адаптивный «круиз», системы автоторможения, удержания в полосе и мониторинга «слепых» зон. Позже на рынок выйдет топ-версия с проекционным дисплеем, кожей наппа, вентиляцией передних кресел, подогревом второго ряда.