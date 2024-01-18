BYD хочет сделать автопилот по аналогии с электромобилями Tesla
BYD объявила о планах инвестировать около 100 миллиардов юаней (14 миллиардов долларов) в разработку передовых функций для «умных» автомобилей, включая усовершенствованную полуавтономную систему вождения.
Генеральный директор компании, Ван Чуанфу, рассказал об этой инвестиции на прошлой неделе, хотя конкретные сроки и детали остаются неизвестными. Одним из основных элементов новой технологии является система «Навигация на автопилоте», предоставляющая водителям возможность освободиться от управления рулем и педалями в определенных сценариях.
Согласно информации издания SPEEDME.RU, эта система потребует от водителей касаться руля каждые 15 секунд и будет устанавливаться на автомобили стоимостью более 300 000 юаней (3,64 миллиона рублей), а в доступных моделях BYD станет дополнительным опциональным оборудованием.