BYD хочет сделать автопилот по аналогии с электромобилями Tesla

BYD объявила о планах инвестировать около 100 миллиардов юаней (14 миллиардов долларов) в разработку передовых функций для «умных» автомобилей, включая усовершенствованную полуавтономную систему вождения.

Генеральный директор компании, Ван Чуанфу, рассказал об этой инвестиции на прошлой неделе, хотя конкретные сроки и детали остаются неизвестными. Одним из основных элементов новой технологии является система «Навигация на автопилоте», предоставляющая водителям возможность освободиться от управления рулем и педалями в определенных сценариях.