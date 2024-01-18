Mercedes-Benz исследует применение гибких и раздвижных "юбок" на своих спорткарах

Эта технология может кардинально улучшить управляемость автомобиля и, возможно, уже скоро появится на новых моделях, например, AMG GT Black Series.

Mercedes-Benz исследует применение аэродинамического принципа ground effect в своих будущих серийных автомобилях, максимизируя его эффективность с помощью гибких и раздвижных боковых юбок. Для понимания, ground effect — это техника, использующаяся для увеличения прижимной силы, создаваемой за счет направления воздушного потока под автомобиль с помощью наклонных поверхностей, создающих эффект вакуума под машиной. Это достигается когда воздух, движущийся над автомобилем, течет быстрее, чем воздух под ним, создавая зону низкого давления и увеличивая прижим к земле.

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Этот метод, увеличивающий прижимную силу и уменьшающий сопротивление, особенно важен для спортивных автомобилей. По информации из патента, найденного в Американском патентном ведомстве, Mercedes планирует применять эти принципы в своих моделях.

С 2022 года ground effect стал ключевым элементом в Формуле-1, хотя его плюсы и минусы известны со времен 70-х, начиная с инноваций Lotus и Brabham BT44 Гордона Мюррея. Теперь многие производители, включая Hyundai и Honda, рассматривают применение этой технологии в серийных автомобилях. Все они стремятся улучшить прижимную силу, используя раздвижные боковые юбки, минимизируя при этом изменения в дизайне. Отличия между патентами заключаются в способе раскрытия юбок, материалах и механизмах их активации.

Как сообщает издание Центральная Служба Новостей, в новом патенте Mercedes используется эластичный материал, прижимаемый к земле жесткой частью, что позволяет контролировать уровень выдвижения юбки. Это важно для улучшения управляемости, как показывает пример Porsche с их инженерными решениями в 911 GT3 RS.