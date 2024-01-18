Mercedes-Benz исследует применение гибких и раздвижных "юбок" на своих спорткарах

Mercedes планирует установку специальных аэродинамических юбок на свои спорткары
Эта технология может кардинально улучшить управляемость автомобиля и, возможно, уже скоро появится на новых моделях, например, AMG GT Black Series.
Mercedes-Benz исследует применение аэродинамического принципа ground effect в своих будущих серийных автомобилях, максимизируя его эффективность с помощью гибких и раздвижных боковых юбок. Для понимания, ground effect — это техника, использующаяся для увеличения прижимной силы, создаваемой за счет направления воздушного потока под автомобиль с помощью наклонных поверхностей, создающих эффект вакуума под машиной. Это достигается когда воздух, движущийся над автомобилем, течет быстрее, чем воздух под ним, создавая зону низкого давления и увеличивая прижим к земле.
Этот метод, увеличивающий прижимную силу и уменьшающий сопротивление, особенно важен для спортивных автомобилей. По информации из патента, найденного в Американском патентном ведомстве, Mercedes планирует применять эти принципы в своих моделях.
С 2022 года ground effect стал ключевым элементом в Формуле-1, хотя его плюсы и минусы известны со времен 70-х, начиная с инноваций Lotus и Brabham BT44 Гордона Мюррея. Теперь многие производители, включая Hyundai и Honda, рассматривают применение этой технологии в серийных автомобилях. Все они стремятся улучшить прижимную силу, используя раздвижные боковые юбки, минимизируя при этом изменения в дизайне. Отличия между патентами заключаются в способе раскрытия юбок, материалах и механизмах их активации.
Как сообщает издание Центральная Служба Новостей, в новом патенте Mercedes используется эластичный материал, прижимаемый к земле жесткой частью, что позволяет контролировать уровень выдвижения юбки. Это важно для улучшения управляемости, как показывает пример Porsche с их инженерными решениями в 911 GT3 RS.
Эта технология может кардинально улучшить управляемость автомобиля и, возможно, уже скоро появится на новых моделях, например, AMG GT Black Series. Несмотря на перспективы, нужно помнить, что новая технология требует обширных тестов и может быть довольно дорогой в реализации.