Казахстан нарастил объем поставок автомобилей в Россию

Гендиректор Агентства мониторинга и анализа автомобильного рынка (АМААР) Артур Мискарян заявил о ввозе с января по ноябрь минувшего года в Россию из Казахстана 8,8 тыс. новых и подержанных машин, передает Forbes.kz.

Отмечается, что в предыдущем году в РФ оттуда импортировали порядка 3 тыс. новых и подержанных автомобилей. Так, рост поставок за год стал трехкратным.

Мискарян отметил, что поставки автомобилей в РФ осуществляются через физических лиц и «серых» дилеров. При этом на рынке Казахстана за этот период в стране реализовали 175 тыс. машин (124 тыс. единиц за весь 2022 год).

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на доклад Китайской ассоциации производителей легковых автомобилей сообщило, что Китай в 2023 году экспортировал 5,26 млн транспортных средств, что позволило ему стать крупнейшим игроком на рынке.