Стартовал предзаказ нового электрического лифтбека Dongfeng 007

Свежеиспечённый NEV-бренд eπ от китайской госкорпорации Dongfeng Motor готовится вывести на рынок свою дебютную модель — крупный лифтбек 007 с plug-in гибридной и тремя полностью электрическими силовыми установками на выбор. Сегодня в Китае начался приём предварительных заказов на eπ 007, полноценный старт продаж состоится в ближайшие месяцы.

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Корпорация Dongfeng стремится усилить своё влияние в быстро растущем NEV-сегменте китайского авторынка и запускает с этой целью новые бренды, одним из них является eπ. Аббревиатура NEV, напомни, расшифровывается как New Energy Vehicle, она объединяет электромобили, plug-in гибриды и водородные автомобили. В названии нового бренда буква «e» означает electric, energy, explore, emotion (электричество, энергия, открытие, эмоция), а число π символизирует бесконечность и безграничность возможностей.

Премьера бренда eπ состоялась в прошлом году, лифтбек eπ 007 стал его первой моделью, в ближайшие три года eπ обещает вывести на рынок не менее десяти новинок. Прежде мы полагали, что eπ 007 — седан, на это указывала характерная линяя разъёма крышки багажника, но по мере появления новых подробностей об этой модели выяснилось, что это всё-таки лифтбек — крышка багажника здесь объединена с задним стеклом. Объём основного багажника — 452 л, со сложенными спинками задних сидений он увеличивается до 1026 л. У электрических версий спереди есть дополнительный небольшой багажник, в котором удобно хранить зарядный кабель.

Габаритная длина eπ 007 — 4880 мм, ширина — 1895 мм, высота — 1460 мм, колёсная база — 2915 мм. Двери имеют безрамочные стёкла и выдвижные ручки. У топ-версии передние двери будут открываться вбок и вверх, как у некоторых суперкаров. В багажную дверь встроен выдвижной спойлер, а передний бампер снабжён активной заслонкой, которая в закрытом положении обеспечивает великолепный коэффициент аэродинамического сопротивления сх на уровне 0,209.

Дизайн интерьера у eπ 007 ничем не примечателен и похож на интерьеры десятка других китайских моделей этого же класса. Минималистично оформленная передняя панель не имеет физических кнопок, комфортные кресла снабжены массажёрами. В стандартное оснащение входят панорамная прозрачная крыша, мощная аудиосистема с 20 громкоговорителями и полный набор электронных ассистентов водителя, в том числе автопилот 2 уровня.

Для eπ 007 на данный момент предусмотрены три полностью электрические и одна plug-in гибридная силовая установка типа range extender, где ДВС используется в качестве удлинителя электрического запаса хода.

Базовая электрическая версия имеет единственный электромотор на задней оси (218 л.с., 310 Нм) и батарею ёмкостью 56,83 кВт·ч, полного заряда которой хватит на 530 км пробега по циклу CLTC.

Вторая электрическая версия тоже одномоторная и заднеприводная, в ней максимальная отдача электромотора увеличена до 272 л.с. и 320 Нм, а ёмкость батареи — до 70,26 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 620 км.

Полноприводная топ-версия оснащена двумя одинаковыми электромоторами, каждый выдаёт 272 л.с. и 320 Нм, в сумме выходит 544 л.с. и 640 Нм. Ёмкость батареи — 70,26 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 540 км. До 100 км/ч двухмоторный eπ 007 разгонятся за 3,9 с.

Plug-in гибридная версия имеет такой же тяговый электромотор на задней оси, как у базовой электрической версии (218 л.с., 310 Нм), а спереди у неё установлен 1,5-литровый бензиновый ДВС, отдача которого пока не раскрыта. Ёмкость тяговой батареи у гибрида — 28,39 кВт·ч, запас хода на электротяге — 200 км, в гибридном режиме с полным баком — 1200 км.

Предпродажная цена гибридной версии составляет 159 000 юаней (1,94 млн рублей в переводе по текущему курсу), цены на электрические версии пока не объявлены.