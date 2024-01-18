Ford запустит производство электрического Explorer летом 2024 года

Изначально предполагалось, что модель встанет на конвейер немецкого завода в Кельне еще в 2023 году, но из-за технических проблем сборку перенесли на лето нынешнего года. Теперь же появилась конкретика: электрический кроссовер для европейского рынка начнут выпускать в июне (то есть с опозданием на восемь месяцев), а в продажу он поступит в августе.

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К концу 2024-го Ford наладит производство еще одной батарейной модели в Европе, сообщает Automotive News.

Электрический Ford Explorer, построенный на «фольксвагеновской» модульной платформе MEB, дебютировал почти год назад. Новинка — ближайший родственник Volkswagen ID.4, и она будет продаваться только в Европе, в то время как в США есть одноименная гибридная модель.

Технические характеристики приводят немецкие СМИ: по их данным, кроссовер получит три силовых установки на выбор. Две из них будут моноприводные, с единственным электромотором на задней оси, который развивает 170 либо 286 лошадиных сил. Двухмоторный полноприводный вариант в свою очередь будет самым мощным — суммарная отдача электродвигателей составит 340 сил.

Запас хода на одной зарядке будет варьироваться от 350 до 490 километров. В Ford обещают, что зарядить батарею с 10 до 80 процентов можно будет за 25 минут, но не указывают максимальную мощность зарядки. При этом известно, что платформа MEB рассчитана максимум на 170 киловатт.