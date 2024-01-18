Поставки машин из Казахстана в Россию взлетели в три раза

С января по ноябрь минувшего года в РФ из соседней страны привезли около 8,8 тысячи новых и подержанных автомобилей, пишет Forbes.kz со ссылкой на гендиректора Агентства мониторинга и анализа автомобильного рынка (АМААР) Артура Мискаряна. В 2022 году объем поставок составлял всего три тысячи штук. То есть только по итогам 11 месяцев зафиксирован рост почти втрое.

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Поставки автомобилей из Казахстана в Россию идут по двум каналам: их возят как физические лица, так и «серые» дилеры. Официальным дистрибьюторам из Казахстана перевозки машин грозят вторичными санкциями. Кроме того, некоторые бренды сами запрещают экспортировать их продукцию в Россию, отметил Мискарян.

Всего за 12 месяцев в Россию прибыло 1,1 миллиона легковых автомобилей. Из них 706 тысяч новые или не достигшие трехлетнего возраста, а остальные 387 тысяч — старше трех лет. Данные по странам за год не раскрываются, но есть статистика за декабрь.

Казахстан по итогам последнего месяца 2023 года занял третье место по объему экспорта автомобилей в Россию. Безоговорочный лидер — Китай, откуда в РФ поступило 76,1 процента всех ввезенных машин. На втором месте расположилась Киргизия с 17,4 процента, а на Казахстан пришлось 2,2 процента (около 1700 единиц).