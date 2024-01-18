Самую дорогую Ferrari в России продают за 300 миллионов рублей. Суперкару больше 30 лет

В настоящее время суперкар с пробегом 30 500 километров является самой дорогой моделью итальянского производителя, доступной для российского покупателя. Продавец обещает привезти автомобиль под заказ из французской Ниццы, где местный дилер выставил машину на продажу за 2,55 миллиона евро (примерно 245 миллионов рублей по текущему курсу).

© Мотор.ру

Представленный Ferrari F40 собрали в 1992 году. Ежегодно суперкар проезжал около тысячи километров. В движение культовую модель приводит 2,9-литровый турбированный V8, отдача которого составляет 478 лошадиных сил. На момент производства данный восьмицилиндровый мотор стал самым мощным агрегатом в линейке итальянской марки. Кроме того, автомобиль отличается кевларовым кузовом и улучшенной аэродинамикой, благодаря которой F40 стал первым серийным суперкаром, преодолевшим скоростную отметку в 320 километров в час.

Мотор.ру

Мотор.ру

Мотор.ру

Мотор.ру

Дилер из Владивостока готов привезти суперкар под заказ из Ниццы за две недели. В настоящее время Ferrari F40 находится в шоу-руме французской компании Dream Car Performance, которая вместе с машиной отдаст всю задокументированную историю данного экземпляра и подтверждающий подлинность агрегатов сертификат Ferrari Classiche. Стоимость Ferrari F40 во Франции составляет 2,55 миллиона евро (около 245 миллионов рублей по нынешнему курсу).