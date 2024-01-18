В Москве появились pet-friendly автосалоны

Автосалоны китайской марки Exeed готовы принять посетителей с их домашними питомцами, а при покупке машины новому владельцу подарят корма для животных. Об этом пишет Quto.

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Покупатели смогут выбрать автомобиль вместе со своими домашними любимцами. Посетить салон можно с несколькими питомцами одновременно и все они получат подарки.

А при покупке машины Exeed бренд кормов Monge подарит счастливому владельцу подарочный набор продуктов для питомцев.

Акция проходит в дилерских центрах Exeed до 1 марта 2024 года. Уточняется, что в мероприятии примут участие только дилерские центры Москвы.

Однако стороны планируют в будущем создать рet-friendly программу, которая будет распространена и на другие российские регионы.

Ранее «Автоновости дня» сообщили, что в России снизились цены на Exeed TXL. Автомобиль стал дешевле на 50-100 тысяч в зависимости от комплектации. Причины дисконта не уточнили, однако эксперты не исключили того, что причинной могло стать обновление машины в Китае.