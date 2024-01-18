Стало известно, какие машины россияне чаще берут в прокат

Автомобили китайских производителей стали самыми востребованными в прокате, по итогам 2023 года их доля в одной из компаний по прокату машин в России выросла до 40,8%.

По словам представителей RexRent, доля китайских брендов в автопарке компании выросла с 3,7% в 2022 году до 40,8% в 2023-м. По итогам прошлого года автопарк вырос на 14% к уровню 2022 года и составил 1648 машин. При этом в компании отметили, что процент машин отечественного производства остался на уровне 2022 года – 4,3%.

Примечательно, что уменьшилась доля корейских автомобилей – с 47,3% до 29,6%, доля остальных брендов составила 25,4%. В компании констатировали, что автомобильный рынок России изменился за последнее время, задав тренд на китайские машины.