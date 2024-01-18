Президент АвтоВАЗа Максим Соколов в эфире телеканала "Россия 24" рассказал о том, что компания будет выпускать автомобили под новым брендом на своем заводе в Санкт-Петербурге.

По словам топ-менеджера, продажи таких машин стартуют весной этого года. Автомобили окажутся в шоу-румах дилеров Lada, но это будет самостоятельная продукция санкт-петербургского автомобильного завода. При этом он добавил, что название бренда рассекретят совсем скоро.

Накануне в Роспатенте появились изображения логотипа, зарегистрированного ООО "Автозавод Санкт-Петербург", управляемого АвтоВАЗом. Это шильдик для автомобилей под новым брендом.

Известно, что под этой маркой будут выпускаться лицензионные автомобили non-SUV (не кроссоверы - прим. "РГ") и SUV в компактном и среднеразмерном сегментах (C и D).