В АвтоВАЗе заявили, что продажи автомобилей под новым брендом начнутся весной

Продажи автомобилей под новым брендом, которые будут выпускаться на заводе АвтоВАЗа , начнутся весной текущего года. Об этом заявил президент компании Максим Соколов . RT на русском

"Линейка нашей продукции будет расширяться, в том числе за счет партнерских, лицензионных проектов. Выпускать такие проекты будет наш завод в Санкт-Петербурге. Именно он зарегистрировал новый бренд. Продажи под этим брендом начнутся совсем скоро - уже весной этого года", - сказал Соколов. ТАСС