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В АвтоВАЗе заявили, что продажи автомобилей под новым брендом начнутся весной

Продажи автомобилей под новым брендом, которые будут выпускаться на заводе АвтоВАЗа, начнутся весной текущего года. Об этом заявил президент компании Максим Соколов. RT на русском

"Линейка нашей продукции будет расширяться, в том числе за счет партнерских, лицензионных проектов. Выпускать такие проекты будет наш завод в Санкт-Петербурге. Именно он зарегистрировал новый бренд. Продажи под этим брендом начнутся совсем скоро - уже весной этого года", - сказал Соколов. ТАСС

«Автомобили буду реализовываться в дилерских центрах Lada, однако это будет самостоятельная продукция завода в Санкт-Петербурге», - уточнил глава тольяттинского автогиганта. NSN.FM

В АвтоВАЗе заявили, что продажи автомобилей под новым брендом начнутся весной
© РИА Новости
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