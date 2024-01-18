Электрический Hyundai Kona получил спортивную версию N Line

Старт производства новинки намечен на февраль, а у европейских дилеров она появится весной. Отличить исполнение N Line можно по более агрессивному дизайну бамперов, черной глянцевой крыше и черным же корпусам наружных зеркал, а также двухцветным колесным дискам на 19 дюймов. Техническую информацию Hyundai попридержала до официального запуска, но с большой долей вероятности прибавку к мощности Kona N Line не получит.

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Hyundai Kona с приставкой Electric сменила поколение весной 2023 года. С тех пор кроссовер представлен в Европе с двумя силовыми установками на выбор: с электромоторами мощностью 156 и 218 сил и батареями емкостью 48,4 либо 65 киловатт-часов. Вопреки ожиданиям, с переходом в новое поколение модель не получила двухмоторную установку, зато увеличилась дальность хода — она составляет 392 либо 490 километров против прежних 305 и 484 километров.

Hyundai

Hyundai

Hyundai

Kona Electric может похвастаться аэродинамичным кузовом: коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,27. Кроме того, у электрокара не должно возникнуть проблем с зарядкой в морозы — лючок, за которым расположен слот для зарядки, оснастили подогревом, и он не замерзает даже в -30 градусов по Цельсию.

Hyundai

Hyundai

Hyundai

Спортивная версия кроссовера с приставкой N Line получит беспроводную зарядку и электропривод задней двери, аудиосистему Bose, передние кресла с функцией вентиляции и памяти, двухзонный климат-контроль с дефлекторами для задних пассажиров и расширенный комплекс электронных ассистентов.