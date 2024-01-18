Tank назвал стоимость нового премиального внедорожника 500 Urban

Премиальный марка Tank объявила о том, что гибридный внедорожник Tank 500 Urban обойдется в России в 6 299 000 рублей. Автомобиль можно будет приобрести у дилеров с 1 февраля 2024 года. К предзаказу онлайн машины станут доступны в конце января.

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Внедорожник получил гибридную установку на основе 2-литрового двигателя на 245 л.с. и 380 Нм. Он сочетается с 9-ступенчатым "автоматом", полным приводом и электродвигателем на 54 л.с. (268 Нм).

В автомобиле используется тяговый литиевый аккумулятор емкостью 1,75 кВт ч. С места до ста Tank 500 Urban разгоняется за 7,9 секунды и в комбинированном цикле расходует 8,5 литра на 100 километров - на три литра меньше, чем машина с V6. Трансмиссия с муфтой подключения передней оси, понижайкой и блокировками сохранена.

Внешне Tank 500 Urban отличается другими решеткой радиатора и колесными дисками, а также запасным колесом на задней двери.