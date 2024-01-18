BYD прекратит производство собственных аккумуляторов для электрокаров

BYD прекратит производство собственных АКБ для электрифицированных машин
Обошедшая Tesla китайская компания вынуждена отказаться от аккумуляторов собственной разработки.
Китайская компания BYD планирует прекратить производство пакетных аккумуляторов, которые используются в их наиболее продаваемых гибридных автомобилях. Это решение было вызвано необходимостью устранить проблемы, связанные с долговечностью и риском поломки данных аккумуляторов, сообщается в источниках, цитируемых изданием SPEEDME.RU.
BYD, являющийся крупнейшим в мире производителем электрических автомобилей, начал процесс переоборудования производственных линий для производства призматических батарей на двух своих заводах, расположенных в провинциях Шэньси и Чжэцзян, в прошлом месяце. Этот шаг призван заменить использование пакетных аккумуляторов, как сообщил один из источников.
Такие неопределенности в отношении батарей свидетельствуют о проблемах, с которыми BYD столкнулась на своем основном рынке. В 2022 году BYD пришлось отозвать более 60 000 гибридных автомобилей модели Tang DM-i, которые использовали пакетные аккумуляторы. В отчете об отзыве, представленном регуляторам, говорится о дефекте аккумуляторных батарей, который может привести к «тепловому разгону».