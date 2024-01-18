BYD прекратит производство собственных аккумуляторов для электрокаров

Обошедшая Tesla китайская компания вынуждена отказаться от аккумуляторов собственной разработки.

Китайская компания BYD планирует прекратить производство пакетных аккумуляторов, которые используются в их наиболее продаваемых гибридных автомобилях. Это решение было вызвано необходимостью устранить проблемы, связанные с долговечностью и риском поломки данных аккумуляторов, сообщается в источниках, цитируемых изданием SPEEDME.RU.

BYD, являющийся крупнейшим в мире производителем электрических автомобилей, начал процесс переоборудования производственных линий для производства призматических батарей на двух своих заводах, расположенных в провинциях Шэньси и Чжэцзян, в прошлом месяце. Этот шаг призван заменить использование пакетных аккумуляторов, как сообщил один из источников.