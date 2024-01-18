Ким Чен Ын пересел на Mercedes-Maybach GLS, несмотря на санкции
По данным информационного агентства Yonhap News Agency, глава государства использует роскошный немецкий внедорожник для рабочих поездок. При этом в отношении Северной Корееи уже много лет введены международные санкции, которые запрещают ввозить в страну премиальные автомобили и другие предметы роскоши.
Кадры с передвижением Ким Чен Ына на Mercedes-Maybach GLS 600 показали по центральному телевидению КНДР. На видео лидер Северной Кореи выходит из черного внедорожника, на задней двери которого видна эмблема Государственного совета КНДР (Комиссии по государственным делам).
Несмотря на действующие международные санкции, лидер КНДР неоднократно появлялся на публике на различных автомобилях Mercedes-Benz. При этом известно, что правительственная семья тратит миллионы долларов на предметы роскоши.
В декабре прошлого года в автопарке Ким Чен Ына появился бронированный Mercedes-Benz Maybach S650. Тогда же журналисты писали, что роскошный лимузин могли поставить в КНДР через Владивосток.