В России стартовал прием заказов на новый внедорожник Jetour T2
Марка Jetour объявила, что в России стартует прием заказов на новый Jetour T2. Запуск модели на нашем рынке состоится в марте 2024 года.
Как отмечается в пресс-релизе, который поступил в "Российскую газету", полноприводный внедорожник станет первым в серии T в РФ.
Премьера модели состоялась на автосалоне в Чэнду в прошлом году. Новинка представляет собой внедорожник с несущим кузовом длиной 4785 мм и колёсной базой 2800 мм. В России автомобиль получит двигатель 2.0 TGDI мощностью 245 л.с. и крутящим моментом 375 Нм. Это первая модель в линейке Jetour в РФ, оснащенная системой полного привода XWD от BorgWarner шестого поколения.
Минимальный дорожный просвет - 220 мм. Автомобиль способен преодолевать брод глубиной до 700 мм. Водителю предлагается выбор из 7 режимов вождения в любых дорожных условиях, включая сложные и высокие участки дороги.
Цена на Jetour T2 составляет 140 900 - 180 900 юаней (1,84 - 2,37 млн рублей). Прогнозируемый прайс-лист в России с учетом стоимости Haval Dargo - более 3 млн рублей. При этом официально цены на новинку будут объявлены ближе к старту продаж.