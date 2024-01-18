В России стартовал прием заказов на новый внедорожник Jetour T2

Марка Jetour объявила, что в России стартует прием заказов на новый Jetour T2. Запуск модели на нашем рынке состоится в марте 2024 года.

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Как отмечается в пресс-релизе, который поступил в "Российскую газету", полноприводный внедорожник станет первым в серии T в РФ.

Премьера модели состоялась на автосалоне в Чэнду в прошлом году. Новинка представляет собой внедорожник с несущим кузовом длиной 4785 мм и колёсной базой 2800 мм. В России автомобиль получит двигатель 2.0 TGDI мощностью 245 л.с. и крутящим моментом 375 Нм. Это первая модель в линейке Jetour в РФ, оснащенная системой полного привода XWD от BorgWarner шестого поколения.

Минимальный дорожный просвет - 220 мм. Автомобиль способен преодолевать брод глубиной до 700 мм. Водителю предлагается выбор из 7 режимов вождения в любых дорожных условиях, включая сложные и высокие участки дороги.