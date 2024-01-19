Глава АвтоВАЗа сообщил, что реализация машин «пока идет с небольшим плюсом»

По словам Максима Соколова, которые приводит «Интерфакс», в среднем в январе продается около 20 тысяч автомобилей Lada, но в этом месяце компания «идет с небольшим плюсом». «В текущем месяце планируем продать 21 тысячу машин, и пока движемся чуть выше прогноза — по состоянию на сегодня на четыре сотни штук», — сообщил Соколов журналистам. Он добавил, что продажи самых дорогих моделей идут непросто, а вот с бюджетными автомобилями все более-менее стабильно.

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«Мы понимаем, что сейчас на рынке есть определенная стагнация, — отметил глава АвтоВАЗа. — Рынок показывает результаты ниже ожидаемых уже третий месяц подряд».

По этой причине автопроизводитель готовится к тому, что первая половина года будет непростой: слабый спрос из-за высокой ставки по кредитам и дальнейшее давление на производственные планы. Соколов не исключил вероятность того, что по итогам года будет выпущено меньше машин, чем заявленные 500 тысяч штук.

В 2023 году продажи Lada хоть и увеличились в 1,9 раза, до 352,7 тысячи автомобилей, но АвтоВАЗу все же пришлось снижать производственный план. Изначально компания хотела выпустить за год чуть более 400 тысяч автомобилей, а после сентябрьского попадания под американские санкции опустила планку до 375 тысяч.