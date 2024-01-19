Китайские автомобили Li Auto, цены на которые варьируются от 6,5 до 10 млн рублей, в случае ДТП могут стать недвижимым имуществом в буквальном смысле этого слова: происходит блокировка всех систем, а технологий для разблокировки у российских сервисменов пока нет.

"И говорят, что, если в машине сработают подушки безопасности, она "превращается в кирпич". Ее могут починить чисто внешне, но активировать ее заново нельзя, для этого машину нужно везти в Китай", - рассказал "Газете.ru" автоэксперт Дмитрий Рогов, отметивший, что полной ясности о ситуации с блокировкой "китайцев" пока нет.

Одно из предположений - так компания снижает репутационные и имиджевые потери: Li Auto не хочет, чтобы по дорогам ездили битые автомобили этой марки, и в случае обращения клиента за ремонтом ему предлагается купить новую машину со скидкой.

По словам другого собеседника, автоподборщика Сергея Ломонова, ему известно об аналогичной проблеме у одного из Li Auto L7 после ДТП. Он сказал, что было составлено обращение производителю и был получен ответ, что единственный вариант - скидка на новый автомобиль, ремонт невозможен.

"Если подушки выстреливают, то машина действительно уходит в блокировку, и снять ее можно только при подключении диагностического оборудования и программного снятия данной ошибки. И главная проблема в том, что у нас в России нет диагностического оборудования на сегодняшний день, с помощью которого можно эту ошибку снимать", - пояснил изданию основатель компании Kazandigital, занимающейся поставками электромобилей и запчастей из Китая, Олег Туманов.