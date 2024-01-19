На американском заводе BMW будут работать человекоподобные роботы

Человекоподобные роботы, созданные калифорнийской компанией Figure и оснащенные искусственным интеллектом, появятся на заводе BMW Group Plant Spartanburg в Южной Каролине. Пока не ясно, чем они будут заниматься — возможные сценарии ещё только предстоит изучить. Между тем несложно представить, какие перспективы открываются в будущем для автомобильной отрасли.

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В отличие от узкоспециализированных роботов вроде фордовского Javier и его прародителя Unimate из 1961 года, которые выполняют только определенный набор повторяющихся действий, андроиды Figure и им подобные могут быть запрограммированы на решение широкого спектра задач. К примеру, на видеоролике ниже андроид без проблем готовит кофе. Figure 01 поднимает груз весом до 20 килограммов и работает в автономном режиме до пяти часов. Он обучен самостоятельно открывать двери и пользоваться некоторыми инструментами.

В настоящее время руководство BMW и Figure определяют зоны ответственности, в которых можно будет задействовать роботов. Затем специалисты начнут обучение машин при помощи тренировки нейросетей. Искусственному интеллекту многократно покажут операции, которые ему необходимо будет выполнять. После тренировки роботы смогут работать в автоматическом режиме.

Немецкий автопроизводитель сотрудничает с компанией Figure уже более девяти месяцев. Если эксперимент со внедрением роботов окажется удачным, человекоподобные машины появятся и на других автозаводах BMW.