АвтоВАЗ может снизить производственный план из-за стагнации рынка

"Мы понимаем, что сейчас на рынке есть определенная стагнация. В общем-то, рынок показывает результаты ниже ожидаемых уже третий месяц подряд. Поэтому мы понимаем, что первое полугодие будет непростым. Такой слабый спрос на автомобили будет, возможно, оказывать давление и на наши производственные планы. Потому что - зачем производить продукцию, когда она не продается? Это сегодня слишком дорого с учётом процентов по кредиту", - цитирует "Интерфакс" выступление Соколова на выставке "Россия" на ВДНХ.