АвтоВАЗ может снизить производственный план из-за стагнации рынка
Глава АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что ранее заявленный объём в полмиллиона автомобилей Lada в 2024 году может быть скорректирован из-за ситуации на рынке.
"Мы понимаем, что сейчас на рынке есть определенная стагнация. В общем-то, рынок показывает результаты ниже ожидаемых уже третий месяц подряд. Поэтому мы понимаем, что первое полугодие будет непростым. Такой слабый спрос на автомобили будет, возможно, оказывать давление и на наши производственные планы. Потому что - зачем производить продукцию, когда она не продается? Это сегодня слишком дорого с учётом процентов по кредиту", - цитирует "Интерфакс" выступление Соколова на выставке "Россия" на ВДНХ.
Президент АвтоВАЗа отметил, что затруднения в реализации наблюдаются среди дорогих моделей, а бюджетные модели продаются "более-менее стабильно".
Накануне глава ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД) Алексей Подщеколдин сообщил, что дилеры не могут распродать Lada, в результате чего на стоянках образовались двухмесячные запасы автомобилей.