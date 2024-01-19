На российский рынок вышел кроссовер Hyundai Mufasa

Первая партия кроссоверов Hyundai Mufasa поступила к российским автомобильным дилерам, сообщает автомобильный портал Quto.Ru. По данным издания, модель поставляется в Россию в рамках параллельного импорта, доставкой занимается крупная дилерская сеть.

© Газета.ру

У небольших импортеров-частников стоимость базовой версии Mufasa составляет 3,8 млн рублей, официальные дилеры предлагают корейский паркетник 2023 года выпуска за 3,1 млн рублей. За такие деньги потребитель получит автомобиль со 160-сильным мотором 2,0. Двигатель агрегатируется с 6-ступенчатым «автоматом», привод только передний.

В базовом исполнении Mufasa оснащается цифровой приборной панелью, большим экраном мультимедиа, шестью подушками безопасности. Салон автомобиля при этом будет отделан экокожей, также в оснащение входит камера заднего вида, система бесключевого доступа и адаптивный круиз-контроль.