Дорожные камеры в Москве начали фиксировать еще одно нарушение

В Москве камеры Центра организации дорожного движения (ЦОДД) начали фиксировать нарушение правил проезда возле трамвайных остановок. Об этом сообщил столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что камеры фиксируют скорость автомобиля и траекторию его движения, а также делают несколько снимков. Водителям, допустившим нарушение, будет грозить штраф в размере 1,5 тысячи рублей.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов напомнил, что в с 1 марта 2023 года в правилах дорожного движения ужесточили требования к автомобилистам при проезде трамвайных остановок. Он рассказал, что первый комплекс фотовидеофиксации заработал на улице Свободы, где регистрировались аварии с пострадавшими пассажирами трамвая.

«Со временем камеры появятся и в других аварийных местах», — подчеркнул Ликсутов.