Кроссовер Hyundai Bayon стал более «дизайнерским» и технологичным

Слышали о таком автомобиле, как Hyundai Bayon? Это очень компактный кроссовер для Европы, построенный на основе Hyundai i20 : всего 4,18 метра в длину и колёсная база длиной 2580 мм.

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Однако компактность не означает отсутствия стиля, что особенно стало заметно с плановым обновлением модели Hyundai Bayon. Ведь теперь автомобиль получил новую характерную черту для новинок Hyundai – горизонтальную LED-линию в верхней части переднего бампера.

Кстати, последний тоже поменялся. Как и радиаторная решетка и колесные диски. А еще теперь обновленный кроссовер Hyundai Bayon получил четыре новых варианта покраски кузова.

Изменения в салоне не радикальны, однако тоже присутствуют. Прежде всего, речь идет о паре 10,25-дюймовых дисплеях, используемых в качестве приборной панели и для управления медиасистемой.

Если раньше для кроссовера Hyundai Bayon эти дисплеи предлагались только в максимальных версиях, теперь доступны во всех комплектациях. Кроме того, добавилась возможность обновления систем «по воздуху» и расширен перечень функций безопасности.