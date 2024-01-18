Кроссовер Hyundai Bayon стал более «дизайнерским» и технологичным
Слышали о таком автомобиле, как Hyundai Bayon? Это очень компактный кроссовер для Европы, построенный на основе Hyundai i20 : всего 4,18 метра в длину и колёсная база длиной 2580 мм.
Однако компактность не означает отсутствия стиля, что особенно стало заметно с плановым обновлением модели Hyundai Bayon. Ведь теперь автомобиль получил новую характерную черту для новинок Hyundai – горизонтальную LED-линию в верхней части переднего бампера.
Кстати, последний тоже поменялся. Как и радиаторная решетка и колесные диски. А еще теперь обновленный кроссовер Hyundai Bayon получил четыре новых варианта покраски кузова.
Изменения в салоне не радикальны, однако тоже присутствуют. Прежде всего, речь идет о паре 10,25-дюймовых дисплеях, используемых в качестве приборной панели и для управления медиасистемой.
Если раньше для кроссовера Hyundai Bayon эти дисплеи предлагались только в максимальных версиях, теперь доступны во всех комплектациях. Кроме того, добавилась возможность обновления систем «по воздуху» и расширен перечень функций безопасности.
Информации о технических изменениях нет. Кроссовер Hyundai Bayon по-прежнему будет доступен с бензиновым 1-литровым бензиновым двигателем (100 или 120 «лошадей» в зависимости от версии). Коробка передач – либо 6-ступенчатая «механика», либо 7-ступенчатый «робот» DCT.