В Москве камеры начали фиксировать нарушения возле трамвайных остановок
Камеры Центра организации дорожного движения в Москве начали фиксировать нарушения правил проезда возле трамвайных остановок. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.
В департаменте уточнили, что дорожные камеры фиксируют траекторию и скорость движения автомобиля, делая несколько снимков. За нарушение правил проезда возле трамвайных остановок водителям грозит штраф в размере 1500 рублей.
Первый комплекс фотовидеофиксации заработал в Москве на улице Свободы. Со временем они появятся и на других трамвайных остановках в столице.
Предполагается, что такая мера сделает посадку и высадку пассажиров в трамваи безопаснее. С этой же целью на остановках начали обустраивать приподнятые платформы с «островками безопасности» и венского типа.