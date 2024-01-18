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В Москве камеры начали фиксировать нарушения возле трамвайных остановок

Камеры Центра организации дорожного движения в Москве начали фиксировать нарушения правил проезда возле трамвайных остановок. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

В Москве камеры начали фиксировать нарушения возле трамвайных остановок
© РИА Новости

В департаменте уточнили, что дорожные камеры фиксируют траекторию и скорость движения автомобиля, делая несколько снимков. За нарушение правил проезда возле трамвайных остановок водителям грозит штраф в размере 1500 рублей.

Первый комплекс фотовидеофиксации заработал в Москве на улице Свободы. Со временем они появятся и на других трамвайных остановках в столице.

Предполагается, что такая мера сделает посадку и высадку пассажиров в трамваи безопаснее. С этой же целью на остановках начали обустраивать приподнятые платформы с «островками безопасности» и венского типа.

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