Aurus планирует выпустить массовую модель «в формате» Toyota Camry
Российский автоконцерн Aurus планирует запустить производство новой массовой модели «в формате» Toyota Camry. Об этом сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль».
Отмечается, что для выпуска новинки задействуют автозавод Toyota Motor в Шушарах, на котором в данный момент остановлено производство. При этом на заводе уже было организовано ООО «Шушары-Авто» — его учредителем стал ФГУП «НАМИ» (автомобилестроительный институт, работающий над Aurus), который выкупил завод после ухода Toyota из России.
Согласно предварительным планам, часть завода переделают в технопарк, а на остальной территории возобновят производство. При этом каких-либо дополнительных подробностей новой массовой модели Aurus источник не предоставил.
Ранее стало известно о том, сколько машин Aurus продали на российском рынке за 2023 год.