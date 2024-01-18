Aurus планирует выпустить массовую модель «в формате» Toyota Camry

Отмечается, что для выпуска новинки задействуют автозавод Toyota Motor в Шушарах, на котором в данный момент остановлено производство. При этом на заводе уже было организовано ООО «Шушары-Авто» — его учредителем стал ФГУП «НАМИ» (автомобилестроительный институт, работающий над Aurus), который выкупил завод после ухода Toyota из России.