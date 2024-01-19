МЧС: спасатели помогают откапывать машины из сугробов на трассах в Татарстане

Сотрудники МЧС РФ помогают водителям и пассажирам на трассах в Республике Татарстан, где продолжается снежная буря. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства. В частности, специалисты откапывают транспортные средства из сугробов и буксируют машины. Более того, представители экстренных служб расчищают дороги и организуют реверсивное движение автомобилей. "Из-за снегопада в регионе полностью ограничено движение на федеральных трассах М-12 "Восток" и М-7 "Волга", для грузовиков и автобусов — на отдельных участках", — говорится в заявлении. 19 января ТАСС со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию сообщил, что на трассе М-7 в Пестречинском районе Татарстана произошло сразу семь автомобильных аварий с участием около 20 машин. По предварительной информации, в результат ДТП пострадал один человек. До этого начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что в некоторых регионах страны ожидаются аномально сильные снегопады. Специалист предупредил, что ухудшение погоды прогнозировалось в Татарстане и Нижегородской области.