Выпуск Lada в коричневом и синем цветах возобновят в 2024 году

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал о том, что производство автомобилей Lada в коричневом и синем цветах будет возобновлено уже в этом году.

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В пресс-службе российского производителя уточнили РИА Новости, что речь идет о моделях Vesta, Granta и Niva.

Сейчас для всех Lada доступен белый "ледниковый" цвет, а также черный "пантера". Кроме того, Granta производится в серебристой "платине" и темно-сером "борнео", Vesta также в "платине", а Niva Travel и Niva Legend - в темно-зеленом цвете.

Накануне глава АвтоВАЗа заявил, что производственный план компании, сверстанный в объеме 500 тысяч автомобилей Lada на текущий год, может претерпеть изменения на фоне стагнации авторынка под давлением высокой ставки.

Он также рассказал, что продажи машин под новой маркой стартуют весной. Такие автомобили будет выпускать завод в Санкт-Петербурге. Название бренду еще не придумали, но совсем скоро его рассекретят.

В 2024 году АвтоВАЗ выпустит на рынок Lada Vesta с двигателем 1,8 литра и вариатором (первый квартал), Lada Vesta с ESP (середина года), бензиновый Lada Largus (май), электроуниверсал Lada Largus (май), бизнес-седан Lada Aura (сентябрь), Lada Niva Legend Sport (конец года).