Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать Skoda Octavia на вторичке

- Базовый мотор 1.4 (80 л.с.) довольно капризен и не особо живуч. Лучший выбор – 102-сильный 8-клапанный BSE 1.6 c распределенным впрыском и ременным приводом ГРМ.



У 115-сильного 1.6 BLF 16 клапанов, прямой впрыск и цепной привод ГРМ. А также – залегающие кольца, масложор, капризные катушки зажигания и термостат. Он пройдет и 300-350 тысяч км, но с гораздо большими затратами, чем неприхотливый 8-клапанник, у которого только одна системная болячка – подсос воздуха через трещины пластикового коллектора.



Робот DSG-7 в паре с 1.4 TFSI – дуэт недолгожителей. МКП очень живучая, при бережном обращении ходит не менее 300 тысяч км. Шестиступенчатый автомат AQ250 (Aisin TF-60SN) держится свыше 250 тысяч км, но требует тщательного обслуживания.



Таким образом, «вторая» Octavia с мотором 1,6, мощностью 102 л.с. – одна из лучших машин своего возраста на вторичном рынке. Подвеска и кузов очень стойкие, мелких поломок за все время наберется немого. И ценится на вторичке эта модель дороже Фокуса, поэтому за те же деньги автомобиль будет чуть старше или пробег – чуть больше. Правда, есть один минус – Шкоду охотнее использовали в такси.