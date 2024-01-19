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СМИ: Aurus могут начать собирать на бывшем заводе Toyota

Автомобили бренда Aurus могут начать производить на предприятии в Шушарах, которое ранее принадлежало Toyota. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники.

СМИ: Aurus могут начать собирать на бывшем заводе Toyota
© ТАСС

Напомним, что заводом в Санкт-Петербурге сейчас владеет ФГУП НАМИ. Он же выступает основным акционером Aurus. В публикации издания говорится, что в настоящее время организация занялась поиском работников для запуска производства.

По словам источников газеты, участвовать в проекте намерена компания «Газпром». Уточняется, что холдинг заинтересовался в создании производства в Санкт-Петербурге.

Сейчас машины Aurus конструируют в Елабуге.

Ранее Telegram-канал «Русский автомобиль» сообщил, что российский автоконцерн Aurus планирует запустить производство новой массовой модели «в формате» Toyota Camry.

Также портал «Дром» сообщал, что в 2023 году на российском рынке было продано лишь 78 автомобилей Aurus.

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