СМИ: Aurus могут начать собирать на бывшем заводе Toyota

Автомобили бренда Aurus могут начать производить на предприятии в Шушарах, которое ранее принадлежало Toyota. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники.

Напомним, что заводом в Санкт-Петербурге сейчас владеет ФГУП НАМИ. Он же выступает основным акционером Aurus. В публикации издания говорится, что в настоящее время организация занялась поиском работников для запуска производства.

По словам источников газеты, участвовать в проекте намерена компания «Газпром». Уточняется, что холдинг заинтересовался в создании производства в Санкт-Петербурге.

Сейчас машины Aurus конструируют в Елабуге.

Ранее Telegram-канал «Русский автомобиль» сообщил, что российский автоконцерн Aurus планирует запустить производство новой массовой модели «в формате» Toyota Camry.