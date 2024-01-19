Такой могла быть современная версия Skoda Felicia

Оригинальная Škoda Felicia – один из самых почитаемых автомобилей из Чехии. Элегантный кабриолет конца 1950-х и начала 1960-х годов до сих пор имеет множество поклонников, которые сожалеют о том, что модель не получила продолжения в рамках задуманной изначально концепции.

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Шансы на появление современной итерации оригинальной Felicia стремятся к нулю, но мечтать-то никто не запрещает! Иногда это приводит к довольно любопытным результатам, например, к потрясающе красивому родстеру Škoda, созданному Даниэлем Новаком, которому всего 15 лет.

Дэн подошел к «задаче» по-своему. Помимо Felicia, его вдохновил спортивный Škoda 1100 OHC того же периода, что и вышеупомянутая Felicia, и тоже выглядит очень элегантно. Причём реинкарнация существует в двух вариантах — в более традиционном и более современном и смелом GT. Они немного отличаются оформлением экстерьера.

Carakoom

Carakoom

У спидстера довольно любопытные пропорции и множество отсылок к оригинальной модели. Очень интересно выглядит выпуклое ребро, начинающееся на капоте и расходящееся ближе к лобовому окну, а затем вновь сходящееся на крышке багажника.

U-образное остекление без рамок создаёт воздушность и лёгкость силуэта, а различные хромированные декоративные элементы должны добавить нотку классики.