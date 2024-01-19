Немецкий суд признал незаконным программное обеспечение, используемое Volkswagen

Volkswagen получил новое предостережение от немецкого суда в рамках скандального дела о «Дизельгейте».

Суд в Германии решением судьи признал, что обновление программного обеспечения (ПО), включенное в решение для дизельных автомобилей, замешанных в этом скандале, само по себе нарушает закон, отмечает 32cars.ru.

В 2015 году стало известно, что Volkswagen использовал программное обеспечение в дизельных двигателях семейства EA 189 объемом 1.2, 1.6 и 2.0 TDI, которое во время тестирования на выбросы могло определять, когда автомобиль находился на динамометрическом стенде. Для предотвращения мошенничества с выбросами Volkswagen внедрил изменения в программное обеспечение этих дизельных двигателей. Однако, согласно решению суда в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн, и эти изменения также являются незаконными.