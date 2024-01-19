Новый Geely Atlas появился у дилеров. Машины начнут выдавать 1 февраля

Новый кроссовер Geely Atlas появился в России в шоу-румах. При этом выдавать машины клиентам начнут 1 февраля, об этом "Российской газете" рассказал официальный дилер китайской марки.

Напомним, цены на модель были объявлены 17 января. Автомобиль предложили в трех комплектациях. Так, версия Luxury обойдется в 2 194 900 рублей, Flagship - 3 394 990 рублей, а Flagship Sport - 3 494 990 рублей.

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Новый Geely Atlas в России оказался намного крупнее предшественника: длина кузова автомобиля составляет 4670 мм (+126 мм), а размер колесной базы - 2770 мм (+107 мм). В ширину новый "Атлас" прибавил 69 мм - до 1900 мм.

Двигатель один - двухлитровый мотор мощностью 200 л.с., который работает вместе с семиступенчатым "роботом". Привод - передний. Водителю доступны четыре режима движения: комфортный, экономичный, спортивный и интеллектуальный.

По умолчанию новинка предлагается на 19-дюймовых колесах с литыми дисками, с LED-фарами ближнего и дальнего света, а также ДХО и фонарями, рейлингами, панорамной крышей с люком, салоном с отделкой из темно-синей экокожи со светлыми вставками, "зимним" пакетом, в который включены обогревы передних и задних сидений, наружных зеркал, рулевого колеса, форсунок и лобового стекла.

Также в версии Luxury кроссовер получил электропривод регулировки передних кресел, двухзонный климат-контроль, беспроводную зарядку, мультимедиа с дисплеем 13,2 дюйма вертикальной ориентации, цифровую панель приборов на экране 10,2 дюйма, бесключевой доступ, аудиосистему с шестью динамиками, систему камер кругового обзора.

Стандартный набор систем безопасности представлен ABS, ESC, системой ЭРА-ГЛОНАСС, системой предотвращения опрокидывания, шестью подушками безопасности, ассистентами распознавания дорожных знаков и определения усталости водителя, движения по автомагистрали, предупреждения и предотвращения фронтальных столкновений, помощи при движении на склоне и экстренном торможении, а также удержания автомобиля в полосе следования.