В Москве камеры начали фиксировать нарушения при посадках в транспорт

В Москве впервые заработала первая автоматическая дорожная камера, которая будет контролировать правила посадки граждан в общественный транспорт. Водителям, не уступившим дорогу пассажирам, которые переходят проезжую часть для посадки в трамвай, грозит штраф, пишет «Коммерсант».

По данным Департамента транспорта Москвы, первая такая камера заработала на улице Свободы. Она была выбрана в связи с тем, что там ранее происходили ДТП с пострадавшими пассажирами.

Камера будет отслеживать соблюдение водителями нормы ПДД, обязывающей их уступить дорогу пешеходам, садящимся в автобус, троллейбус или трамвай со стороны проезжей части или посадочной площадки. При этом она будет фиксировать, остановился ли водитель до специальной желтой разметки, проехал ли ее. А в случае обжалования штрафа будет доступен видеоролик.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что проблема нарушения правил проезда возле трамвайных остановок остро стоит во многих городах, однако могут возникнуть спорные моменты. Например, трамвай обгонит водителя и включит надпись «Внимание, пассажир!» (или силуэт пассажира на табло) в тот момент, когда машина уже не успеет затормозить.

А координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов обратил внимание на то, что многие водители еще могут и не знать, что надпись на трамвайном табло приравнена к запрещающему сигналу светофора.

При этом, по данным ГИБДД, в январе - ноябре 2023 года в столице произошло 2,4 тыс. наездов на пешеходов, в результате которых погибло 123 человека.