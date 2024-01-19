Ford E-Transit SuperVan 4.2 примет участие в гонке Bathurst

SuperVan 4.2 будет выступать на австралийской трассе в той же конфигурации, что и на Pikes Peak International Hill Climb.

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Любителям гоночных событий стоит обратить внимание: Ford E-Transit SuperVan 4.2 отправляется в Австралию на знаменитую гоночную трассу Mount Panorama для участия в 12-часовом гоночном мероприятии Repco Bathurst. Это происходит спустя полгода после того, как электрический фургон продемонстрировал свои способности на известном Pikes Peak International Hill Climb.

Перед началом соревнований Repco Bathurst 12 Hour SuperVan 4.2 будет представлен на стенде в рамках открытия сезона Thrifty Bathurst 500 Supercars. Посетители смогут не только увидеть, но и сфотографироваться и даже прикоснуться к этому электрическому фургону.

Как сообщает издание Центральная Служба Новостей, за рулем автомобиля вновь будет Ромен Дюма, который уже управлял SuperVan 4.2 на Pikes Peak International Hill Climb. Он выразил восторг от возможности управлять таким автомобилем и отметил, что команда Ford Performance продолжает исследовать потенциал электромобилей, сосредотачиваясь на улучшении управляемости, мощности и аэродинамики.

Первоначально SuperVan 4 был представлен на Фестивале скорости в Гудвуде в 2022 году, а затем модифицирован в версию 4.2 для гонки Race to the Clouds в Колорадо. Этот фургон оснащен тремя электродвигателями общей мощностью 1400 л.с. Кроме того, он претерпел ряд изменений, включая доработку кузова для обеспечения прижимной силы в 1995 кг на скорости 242 км/ч. Важной особенностью модификации стало удаление четвертого электродвигателя для снижения веса, при этом сохраняя производительность с трех оставшихся двигателей. В итоге, новая версия оказалась на 400 кг легче исходной модели.