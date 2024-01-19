Электрический Jeep Wagoneer S готов к серии: новое изображение

Официальный тизер сопровождается коротким видео и некоторыми подробностями. Jeep сообщил, что Wagoneer S появится в продаже в США осенью этого года, а затем модель выйдет и на другие рынки. Wagoneer S обещаны электрическая установка мощностью около 600 лошадиных сил, полный привод уже в базовой версии и разгон с места до 60 миль в час (97 километров в час) за 3,5 секунды.

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Судя по фотографии, Jeep Wagoneer S можно будет узнать по заглушке на месте радиаторной решетки с семью характерными прорезями и светодиодной «ленте», протянувшейся от фары до фары. Также у кроссовера рельефный капот и, по всей видимости, красна отделка салона. В целом дизайн у электрокара такой же, как у концепта 2022 года.

Ранее сообщалось, что в основу Wagoneer S ляжет платформа STLA Large концерна Stellantis. Официальной информации о емкости батареи пока нет, зато известно, что запас хода электромобиля превысит 640 километров. Потенциально кроссовер может составить конкуренцию BMW iX М60, у которого два электромотора суммарно развивают 619 лошадиных сил и который набирает первую «сотню» за 3,8 секунды.