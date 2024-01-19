Ford показал самый быстрый Mustang Mach-E GT с «бронзовым» декором

Американская марка обновила электрокроссовер к 2024 году, сделав его комфортнее и производительнее. Изюминкой обновления стал пакет Bronze Appearance, в который входят «бронзовые» элементы декора, 20-дюймовые колеса, а также возможность апдейта силовой установки, обеспечивающая электрокару самый быстрый разгон с места до 100 километров в час среди всех серийных Mustang Mach-E.

© Мотор.ру

Время разгона Mach-E GT Bronze Appearance Package с места до «сотни» Ford пока оставил в секрете. Заявлено, что такой кроссовер будет быстрейшим в гамме, а значит, он должен обойти версию GT Performance. Она ускоряется с нуля до 60 миль в час (97 км/ч) за 3,5 секунды.

Видео дня

Помимо повышения производительности, такому Mustang Mach-E GT положена заглушка решетки радиатора «под бронзу», шильдики Mach-E 4X и GT с окантовкой цвета Sinister Bronze, а также 20-дюймовые алюминиевые диски, рисунок которых напоминает дизайн колес BMW M4 GTS (F82). Доступно три цвета кузова на выбор: черный Shadow Black, трехслойный белый «металлик» Star White и новый зеленый колер Eruption Green, показанный на фотографиях.

Ford

Ford

Ford

Ford

Ford

Ford

Ford

Обычный Mustang Mach-E GT обновление тоже не обошло стороной. Кроссовер получил амортизаторы MagneRide и новые компоненты для увеличения производительности, включая 385-миллиметровые передние роторы с красными тормозными суппортами Brembo. Водительское кресло Ford Performance теперь регулируется при помощи электропривода в 10 направлениях.

Электрический Ford Mustang выпал из рейтинга надежности Consumer Reports

Онлайн-заказы на улучшенный Mach-E компания откроет до конца зимы. Mustang Mach-E GT AWD с расширенным запасом хода и «бронзовым» пакетом обойдется минимум в 60 990 — 5,5 миллиона рублей по нынешнему курсу.