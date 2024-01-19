АвтоВАЗ возобновил работу Опытно-промышленного производства спустя годы простоя

Опытно-промышленное производство АвтоВАЗа, занимавшееся ранее изготовлением прототипов перспективных машин и выпуском мелкосерийных моделей, вернулось к работе после восьмилетнего перерыва. Об этом со ссылкой на информацию паблика Avtograd News пишет «Автоновости дня».

Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов в рамках итоговой пресс-конференции 2023 года заявил о планах концерна работать с лидерами отрасли по развитию инженерных программ и новых продуктов. Кроме того, глава АвтоВАЗа сообщил о сохранении компанией инженерного центра, который является одним самых больших в отрасли.

При этом в реконструированном корпусе начала работу принадлежащая АвтоВАЗу компания «ВИС-Авто», которая специализируется на выпуске спецтранспорта на базе Granta и Niva. Также ожидается, что следующим этапом станет перенос сюда всех остальных участков производства вплоть до финишной сборки.

«Также будет налажен выпуск автомобилей по полному циклу, включая окраску кузова, это даст огромную экономию на логистических цепочках, не придется возить кузова на головное предприятие, туда и обратно», - отмечают осведомленные источники.