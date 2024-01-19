КамАЗ выпустит беспилотный самосвал грузоподъемностью 220 тонн
КамАЗ разрабатывает беспилотный самосвал грузоподъемностью 220 тонн. Как сообщает Quto.ru, транспортное средство позволит снизить аварийность, время простоя и расход топлива, при этом повысив производительность, скорость перевозки груза и число загрузок.
Напомним, что впервые о планах КамАЗа освоить нишу 220-тонных самосвалов стало известно еще два года назад. Первоначально планировать создать первый прототип не позднее 2023 года. Как сообщил автопроизводитель, проект затягивается, однако не отменяется.
В создании грузовика принимают участие ученые Кузбасского государственного технического университета имени Горбачева. Они уже завершили второй этап теоретических исследований и разработали проект цифровой системы диспетчеризации угольного карьера. Внедрить все наработки планируют до 2027 года.
Ожидается, что грузовик составит конкуренцию продукции завода БелАЗ. Поскольку разработчики карьеров сейчас не имеют возможности закупать другую заграничную технику, вроде Komatsu, Caterpillar, Hitachi и Liebherr, КамАЗ может захватить серьезную долю рынка.