КамАЗ выпустит беспилотный самосвал грузоподъемностью 220 тонн

КамАЗ разрабатывает беспилотный самосвал грузоподъемностью 220 тонн. Как сообщает Quto.ru, транспортное средство позволит снизить аварийность, время простоя и расход топлива, при этом повысив производительность, скорость перевозки груза и число загрузок.

Напомним, что впервые о планах КамАЗа освоить нишу 220-тонных самосвалов стало известно еще два года назад. Первоначально планировать создать первый прототип не позднее 2023 года. Как сообщил автопроизводитель, проект затягивается, однако не отменяется.

В создании грузовика принимают участие ученые Кузбасского государственного технического университета имени Горбачева. Они уже завершили второй этап теоретических исследований и разработали проект цифровой системы диспетчеризации угольного карьера. Внедрить все наработки планируют до 2027 года.