Hyundai отказался комментировать работу своего бывшего завода в России

В Hyundai не стали комментировать работу своего бывшего завода в России
В компании Hyundai не считают корректным комментировать деятельность своего бывшего завода в Санкт-Петербурге при новом владельце. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу южнокорейской компании.
Там добавили, что сделка по продаже доли в петербургском заводе "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (ХММР) российской компании ООО "Арт-Финанс" закрыта.
Ранее в Сети появились первые фото Hyundai Creta под брендом Solaris. Тогда сообщалось, что эмблемы Solaris прошли цикл испытаний: "качество креплений, устойчивость к перепадам температуры, химическая стойкость и т. д."
Рестарт выпуска автомобилей Kia и Hyundai на заводе в Санкт-Петербурге состоялся после новогодних праздников. Ежедневно с конвейера сходит по 6-8 машин. У предприятия есть машинокомплекты для выпуска около двух тысяч автомобилей.
В дальнейшем, после того, как закончатся машинокомплекты, на заводе могут начать выпуск "китайцев". Что это будет за бренд - пока не сообщается.