Hyundai отказался комментировать работу своего бывшего завода в России

В компании Hyundai не считают корректным комментировать деятельность своего бывшего завода в Санкт-Петербурге при новом владельце. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу южнокорейской компании.

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Там добавили, что сделка по продаже доли в петербургском заводе "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (ХММР) российской компании ООО "Арт-Финанс" закрыта.

Ранее в Сети появились первые фото Hyundai Creta под брендом Solaris. Тогда сообщалось, что эмблемы Solaris прошли цикл испытаний: "качество креплений, устойчивость к перепадам температуры, химическая стойкость и т. д."

Рестарт выпуска автомобилей Kia и Hyundai на заводе в Санкт-Петербурге состоялся после новогодних праздников. Ежедневно с конвейера сходит по 6-8 машин. У предприятия есть машинокомплекты для выпуска около двух тысяч автомобилей.