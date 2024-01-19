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Китай станет мировым лидером по экспорту автомобилей за 2023 год

По итогам 2023 года Китай впервые станет мировым лидером по экспорту автомобилей. Как сообщает РИА Новости, об этом на пресс-конференции заявил замглавы министерства промышленности и информатизации КНР Синь Гобинь.

Китай станет мировым лидером по экспорту автомобилей за 2023 год
© РИА Новости

Как рассказал чиновник, в 2023 году производство и продажи автомобилей достигли 30,161 млн и 30,094 млн единиц соответственно. По сравнению с 2022 годом рост составил 11,6% и 12% соответственно. По словам Синь Гобина, это рекорд для китайской автопромышленности.

«Внешнеторговый экспорт вышел на новый уровень. В прошлом году экспорт полностью собранных автомобилей составил 4,91 млн единиц, увеличившись на 57,9% в сравнении с 2022 годом. Ожидается, что Китай впервые займет первое место в мире», — добавил заместитель министра.

Синь Гобинь также рассказал, что из общего объема экспорта 1,203 млн пришлось на автомобили на новых источниках энергии. В годовом выражении рост показателя составил 77,6%. Производство таких транспортных средств и их продажи в стране составили 9,587 млн и 9,495 млн единиц соответственно — по этим показателям рост за год составил 35,8% и 37,9%.

Напомним, что ранее заместитель главного инженера Китайской ассоциации автопроизводителей Сюй Хайфен заявил, что в прошлом году китайский автоэкспорт столкнулся с «российским рынком возможностей». Это позволило увеличить экспорт транспортных средств свыше чем на 800 тысяч единиц.

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