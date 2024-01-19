Власти Китая завили о мировом лидерстве по экспорту автомобилей в 2023 году

Китай впервые в истории может стать крупнейшим мировым экспортером автомобилей по итогам 2023 года. Об этом заявил замглавы министерства промышленности и информатизации КНР Синь Гобинь.

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По его словам, внешнеторговый экспорт авто вышел на новый уровень. В 2023 году экспорт полностью собранных автомобилей составил 4,91 миллиона единиц. Это на 57,9 процента больше по сравнению с 2022 годом.

Всего за год произведено свыше 30 миллионов машин, что почти на 12 процентов больше, чем годом ранее. "Автомобильная промышленность считается опорной отраслью в Китае. За последние годы она привлекла внимание потребителей как внутри страны, так и за рубежом", - подчеркнул Синь Гобинь.

Ранее СМИ сообщали, что основным драйвером поставок выступил российский авторынок, который оказался готов поглощать продукцию китайского автопрома после массового исхода корейских, японских, европейских и американских автокомпаний. За 2023 год экспорт авто из Китая в Россию вырос минимум в пять раз.