В России хотят ввести мораторий на штрафы с камер

В Госдуме выступили за введение моратория на штрафы с камер фотовидеофиксации. С соответствующей инициативой обратился к властям глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передает «Парламентская газета».

Он обратил внимание на несовершенство средств автоматической фиксации нарушений ПДД. По словам парламентария, в связи с техническими ошибками с проблемами сталкиваются граждане, которые соблюдают закон. Он указал на увеличение числа жалоб на некорректную работу систем.

Нилов отметил, что зачастую штрафы за непристегнутый ремень безопасности выписывают водителям в черных куртках. Гражданам направляют также ошибочные штрафы за разговоры по телефону во время вождения машины.

Резонансным стал случай со штрафом за «непристегнутый пакет» - его выписали водителю из Балакова, говорится в публикации издания.

Кроме того, как отмечается, штрафуют камеры и за нарушение занесенной снегом разметки.