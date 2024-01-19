В России хотят ввести мораторий на штрафы с камер
В Госдуме выступили за введение моратория на штрафы с камер фотовидеофиксации. С соответствующей инициативой обратился к властям глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передает «Парламентская газета».
Он обратил внимание на несовершенство средств автоматической фиксации нарушений ПДД. По словам парламентария, в связи с техническими ошибками с проблемами сталкиваются граждане, которые соблюдают закон. Он указал на увеличение числа жалоб на некорректную работу систем.
Нилов отметил, что зачастую штрафы за непристегнутый ремень безопасности выписывают водителям в черных куртках. Гражданам направляют также ошибочные штрафы за разговоры по телефону во время вождения машины.
Резонансным стал случай со штрафом за «непристегнутый пакет» - его выписали водителю из Балакова, говорится в публикации издания.
Кроме того, как отмечается, штрафуют камеры и за нарушение занесенной снегом разметки.
Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что в Москве впервые заработала первая автоматическая дорожная камера, которая будет контролировать правила посадки граждан в общественный транспорт. Водителям, не уступившим дорогу пассажирам, которые переходят проезжую часть для посадки в трамвай, грозит штраф.