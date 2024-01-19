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В России хотят ввести мораторий на штрафы с камер

В Госдуме выступили за введение моратория на штрафы с камер фотовидеофиксации. С соответствующей инициативой обратился к властям глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передает «Парламентская газета».

В России хотят ввести мораторий на штрафы с камер
© Рамблер

Он обратил внимание на несовершенство средств автоматической фиксации нарушений ПДД. По словам парламентария, в связи с техническими ошибками с проблемами сталкиваются граждане, которые соблюдают закон. Он указал на увеличение числа жалоб на некорректную работу систем.

Нилов отметил, что зачастую штрафы за непристегнутый ремень безопасности выписывают водителям в черных куртках. Гражданам направляют также ошибочные штрафы за разговоры по телефону во время вождения машины.

Резонансным стал случай со штрафом за «непристегнутый пакет» - его выписали водителю из Балакова, говорится в публикации издания.

Кроме того, как отмечается, штрафуют камеры и за нарушение занесенной снегом разметки.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что в Москве впервые заработала первая автоматическая дорожная камера, которая будет контролировать правила посадки граждан в общественный транспорт. Водителям, не уступившим дорогу пассажирам, которые переходят проезжую часть для посадки в трамвай, грозит штраф.

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