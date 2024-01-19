Chery запустила производство нового кроссовера Exlantix ET

Тестовую сборку наладили еще в сентябре 2023 года, пишет Car News China, но на производстве возникли некие проблемы из-за платформы E0X. Решить их удалось только к 19 января, когда на заводе Chery в Уху наконец стартовала массовое производство. В нынешнем году ET начнут продавать на родине, а также выведут на некоторые зарубежные рынки. В их числе должна оказаться и Россия.

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Exlantix — это суббренд марки Exeed, принадлежащей Chery. Его название отсылает к мифу об Атлантиде и ее английскому названию Atlantis. В Китае, однако, линейку назвали Sterra, а имя Exlantix оставили для экспортных рынков.

ET стал второй моделью Exlantix после седана ES. Как и он, пятиместный кроссовер базируется на платформе-скейтбордe E0X. По габаритам ET похож на Toyota Land Cruiser: длина достигает почти пяти метров при трехметровой колесной базе.

По свежим данным Car News China, ET выпускают в трех модификациях. Первые две оснащаются электромотором мощностью 252 лошадиные силы на задней оси и батареями емкостью 66 и 79,9 киловатт-часа. Они обеспечивают 550 и 650 километров автономного хода соответственно.

Более мощный заднеприводный вариант выдает 313 лошадиных сил. Ему положен аккумулятор на 97,6 киловатт-часа, а запас хода составляет 760 километров.

Наконец, «топовый» полноприводный кроссовер имеет уже двухмоторную установку на 561 силу. Батарея — та же, что у предыдущей версии, но запас хода меньше и составляет 655 километров.