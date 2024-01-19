В России впервые появилась услуга по оплате бензина в рассрочку

Сеть заправок «Газпромнефть», Альфа-банк и сервис «Подели» начали предоставлять возможность оплаты бензина в рассрочку. Об этом сообщает «Прайм».

© РИА Новости

В Альфа-банке подчеркнули, что услуга оплаты топлива на АЗС в рассрочку появилась впервые в России. Теперь клиенту, желающему воспользоваться рассрочкой, в момент заправки нужно оплатить 25 процентов от стоимости бензина. Оставшиеся средства необходимо возвращать тремя равными платежами раз в две недели.

Услуга предоставляется клиентам всех российских банков. Оплатить ее можно в мобильном приложении сети «Газпромнефть». Человеку, оформившему рассрочку, будет предварительно приходить сообщение о предстоящем списании денег.